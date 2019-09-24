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Депутатам арендуют Колонный зал Дома Союзов за 1 миллион рублей. В день

24 сентября 2019, 19:24  •  60 • В России

Депутаты жалуются: в зале заседаний Госдумы тесно, душно, мало света, кресла заваливаются, а в сильные дожди зал еще и заливает. Ремонт в нем не делали с 1993 года. Вот так и возник проект по переселению депутатов в соседний Дом Союзов. В марте переезд журналистам анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин и даже показал эскизы обновленного зала заседаний. Его собирались развернуть на 180 градусов, кресла расположить амфитеатром, а потолок заменить стеклянным куполом. Правда, стоимость работ Володин журналистам так и не назвал. Заметил лишь, что переезд обойдется дешевле, чем строительство нового здания.

Но как стало известно, в казне уже заложили деньги на депутатский переезд. В 2020–2021 годах госказна потратит на аренду Дома Союзов для Госдумы по 32 миллиона рублей в месяц (стоимость аренды Колонного зала доходит до 1 миллиона рублей в сутки). В общей сложности на временное размещение Госдумы в Доме Союзов в следующем году Минфин предлагает потратить почти 389 миллионов рублей, а в 2021 года – около 388 миллионов (такие расходы заложены в проекте федерального бюджета).

Ожидалось, что ремонт зала заседаний должен был уложиться в 1,5 года и начаться уже этим летом, но сроки начали сдвигаться. По словам Володина, нужно оценить качество фундамента под залом пленарных заседаний (там обнаружили пустоты), возможно потребуется проводить противоаварийные работы. Все это время депутаты будут продолжать заседать в здании Госдумы. Тем не менее, Дом Союзов для депутатов все же арендуют в качестве дополнительного места. Там будут проводить, например, круглые столы (сейчас они проходят в малом зале Госдумы).

И все же для части депутатов переезд в этом году состоится. Правда, не в Дом Союзов, а в палаты боярина Троекурова, построенные в 16-17 веках (они - во дворе Госдумы). Их несколько лет ремонтировали за счет столичного бюджета. К концу года туда должны переехать комитеты по международным делам и СНГ.

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