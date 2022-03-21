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Депутата Рады от смерти спасла Росгвардия. Покушение готовил агент СБУ
21 марта 2022, 17:26 • 261 • Политика
Депутата Верховной рады Украины спасла Росгвардия. Русские военные задержали в Бердянске агента СБУ, который готовил покушение на народного избранника.
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Росгвардии. Там отметили, что сотрудники Росгвардии во время патрулирования в Бердянске задержали подозрительного гражданина, который нарушил комендантский час, пишет портал "Народные новости". В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный - агент СБУ, который получил задание ликвидировать депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Пономарёва. Агент СБУ во время допроса рассказал о своей миссии, а также раскрыл местонахождение схрона с оружием, где хранились снайперская винтовка, гранаты и средства связи.
Отметим, что украинские политики, которые выступают за сотрудничество с Россией, нередко становятся целями для националистов. Ранее радикалы убили мэра Луганска, который предлагал заключить мир с Россией и ЛНР. Кроме того, националисты похитили депутата Рады от ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Позже его освободили.
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