Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

Депутата Рады хотят засудить за неприличный жест в сторону Зеленского

11 ноября 2021, 17:30  •  74 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Демонстрация среднего пальца может дорого обойтись политику
Киевский режим в очередной раз демонстрирует приверженность свободе слова и справедливости. Сейчас там всерьез взялись за скандального депутата Верховной рады Гео Лероса. Парламентарий позволил себе показать оттопыренный средний палец главе государства Владимиру Зеленскому, за что может отправиться в тюрьму.
Депутат рассказал о неприятном событии на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Политика поражает, что за такую незначительную провинность ему грозит серьезный срок. Известно, что сотрудники Государственного бюро расследований Украины уже предъявили Гео обвинение в хулиганстве. Такое "грубейшее" нарушение общественного порядка карается крупными штрафными санкциями, но может обернуться и тюремным заключением сроком до пяти лет.
Сам Лерос убежден, что это дело специально "состряпали", чтобы избавиться от инакомыслящего парламентария. Государственный деятель пребывает в уверенности, что киевский режим хочет засадить его в тюрьму и ни перед чем не остановится.
В то же время украинские правоохранители объявили, что скандальное поведение Лероса имеет одну цель – повышение собственной популярности и создание определенного медийного образа.
Стоит отметить, что этот политик давно демонстрирует свое явно негативное отношение к нынешнему главнокомандующему Владимиру Зеленскому. К слову, Лерос сам раньше входил в пропрезидентскую партию "Слуга народа", однако его оттуда погнали. Недавно парламентарий накинулся на президента, обвинив его в срыве спецоперации украинской разведки по делу 33 россиян в Белоруссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





74
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о Донбассе
11 ноября 2021, 11:40
Транзит "на максималках": "Газпром" сменил планы по Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам...
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
06 ноября 2021, 19:05
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кремля
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
05 ноября 2021, 18:35
"Необъяснимая смерть" русского дипломата в Германии. Что известно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.