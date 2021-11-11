|
Депутата Рады хотят засудить за неприличный жест в сторону Зеленского
11 ноября 2021, 17:30 • 74 • Политика
Демонстрация среднего пальца может дорого обойтись политику
Киевский режим в очередной раз демонстрирует приверженность свободе слова и справедливости. Сейчас там всерьез взялись за скандального депутата Верховной рады Гео Лероса. Парламентарий позволил себе показать оттопыренный средний палец главе государства Владимиру Зеленскому, за что может отправиться в тюрьму.
Депутат рассказал о неприятном событии на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Политика поражает, что за такую незначительную провинность ему грозит серьезный срок. Известно, что сотрудники Государственного бюро расследований Украины уже предъявили Гео обвинение в хулиганстве. Такое "грубейшее" нарушение общественного порядка карается крупными штрафными санкциями, но может обернуться и тюремным заключением сроком до пяти лет.
Сам Лерос убежден, что это дело специально "состряпали", чтобы избавиться от инакомыслящего парламентария. Государственный деятель пребывает в уверенности, что киевский режим хочет засадить его в тюрьму и ни перед чем не остановится.
В то же время украинские правоохранители объявили, что скандальное поведение Лероса имеет одну цель – повышение собственной популярности и создание определенного медийного образа.
Стоит отметить, что этот политик давно демонстрирует свое явно негативное отношение к нынешнему главнокомандующему Владимиру Зеленскому. К слову, Лерос сам раньше входил в пропрезидентскую партию "Слуга народа", однако его оттуда погнали. Недавно парламентарий накинулся на президента, обвинив его в срыве спецоперации украинской разведки по делу 33 россиян в Белоруссии.
Подпишитесь на нас
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 ноября 2021, 09:35
|
06 ноября 2021, 19:05
|
09 ноября 2021, 00:45
|
06 ноября 2021, 19:05
|
10 ноября 2021, 14:40
|
05 ноября 2021, 16:50
|
05 ноября 2021, 18:35