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Депутата признали виновным по уголовной статье: Галяминой грозит до трёх лет лишения свободы

23 декабря 2020, 19:55  •  163 • Политика
Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах. Ей грозит до трёх лет лишения свободы за организацию митингов, направленных на изменение конституционного строя.
Замоскворецкий суд Москвы признал виновной муниципального депутата Юлию Галямину по уголовной статье о нарушениях на митингах. Прокурор требует для политика 3 года лишения свободы.
Сообщается, что суд установил: Галямина совершила неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий. Речь идёт об организации митингов, направленных на изменение конституционного строя. Отмечается, что несмотря на неоднократные предупреждения Галямина продолжила заниматься организацией публичных и несогласованных митингов.
Теперь, когда её вина считается доказанной, обвинение призывает приговорить депутата к трём годам лишения свободы. В свою очередь защита Галяминой просит лишь половину срока, апеллируя к тому, что все организованные ей акции носили исключительно мирный характер, сообщает ТАСС.

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