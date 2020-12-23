|
Депутата признали виновным по уголовной статье: Галяминой грозит до трёх лет лишения свободы
23 декабря 2020, 19:55 • 163 • Политика
Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах. Ей грозит до трёх лет лишения свободы за организацию митингов, направленных на изменение конституционного строя.
Замоскворецкий суд Москвы признал виновной муниципального депутата Юлию Галямину по уголовной статье о нарушениях на митингах. Прокурор требует для политика 3 года лишения свободы.
Сообщается, что суд установил: Галямина совершила неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий. Речь идёт об организации митингов, направленных на изменение конституционного строя. Отмечается, что несмотря на неоднократные предупреждения Галямина продолжила заниматься организацией публичных и несогласованных митингов.
Теперь, когда её вина считается доказанной, обвинение призывает приговорить депутата к трём годам лишения свободы. В свою очередь защита Галяминой просит лишь половину срока, апеллируя к тому, что все организованные ей акции носили исключительно мирный характер, сообщает ТАСС.
163
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2020, 07:00
|
18 декабря 2020, 10:40
|
17 декабря 2020, 06:15
|
22 декабря 2020, 03:35
|
17 декабря 2020, 06:15
|
18 декабря 2020, 20:45
|
17 декабря 2020, 23:40