Депутата признали виновным по уголовной статье: Галяминой грозит до трёх лет лишения свободы

Замоскворецкий суд Москвы признал виновной муниципального депутата Юлию Галямину по уголовной статье о нарушениях на митингах. Прокурор требует для политика 3 года лишения свободы.

Сообщается, что суд установил: Галямина совершила неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий. Речь идёт об организации митингов, направленных на изменение конституционного строя. Отмечается, что несмотря на неоднократные предупреждения Галямина продолжила заниматься организацией публичных и несогласованных митингов.

Теперь, когда её вина считается доказанной, обвинение призывает приговорить депутата к трём годам лишения свободы. В свою очередь защита Галяминой просит лишь половину срока, апеллируя к тому, что все организованные ей акции носили исключительно мирный характер, сообщает ТАСС.