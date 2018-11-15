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Депутата неожиданно пощекотали в ухо во время заседания Госдумы

15 ноября 2018, 21:54  •  87 • В России

Кто сказал, что быть депутатом Госдумы скучно, что это люди, застегнутые на все пуговицы, "сухари"? Нет, в глубине души они сохранили детскую непосредственность, и сегодняшняя прямая трансляция заседания Государственной думы доказала это. Нужно было лишь присмотреться.

Ничего не предвещало комических моментов. Камера снимала выступление депутата Надежды Максимовой, которая выступала на очень серьезнуюе темы «критериев оценки налоговых расходов». На заднем ряду со скучающим видом сидел ее коллега по «Единой России», 35-летний член комитета по госстроительству и законодательству Олег Быков. Как вдруг... В кадр попал выставленный в сторону Быкова указательный палец его соседа. И этот самый палец устремился в ушную раковину молодого депутата и пощекотил его. Розыгрыш, известный многим еще со школьных времен (и почти всеми навсегда оставленный в тех юных годах).

Отдадим должное депутату Быкову, который сдержанно отреагировал на неделикатную шалость другого "думца". Жертва розыгрыша лишь сдержанно улыбнулась в ответ на выходку коллеги-депутата (его лицо, увы, камера не захватила). Но на всякий случай посоветуем Олегу Петровичу в следующий раз проверять сиденье своего кресла в Госдуме: а то вдруг туда кнопку подложили.

В Госдуме один депутат засунул палец в ухо другому .

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