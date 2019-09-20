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Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове
20 сентября 2019, 09:39 • 62 • Украина
Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.
© Wikimedia commons
Об этом сообщает киевское отделение Национальной полиции.
«Во время общения с сотрудниками правоохранительных органов к депутату подошёл неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений», — указывается в заявлении.
Уточняется, что незадолго до произошедшего в управление полиции Соломенского района от данного депутата поступило сообщение о незаконном строительстве на улице Железнодорожной и полицейские вскоре приехали на место.
По данным полиции, правовая квалификация инцидента будет дана после получения справки от врачей относительно состояния здоровья потерпевшего.
В августе сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на депутата Верховной рады Украины.
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