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Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове

20 сентября 2019, 09:39  •  62 • Украина
Депутата Киевского городского совета ударили кирпичом по голове, когда он общался с сотрудниками правоохранительных органов.
 
© Wikimedia commons
 

Об этом сообщает киевское отделение Национальной полиции.

«Во время общения с сотрудниками правоохранительных органов к депутату подошёл неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений», — указывается в заявлении.

Уточняется, что незадолго до произошедшего в управление полиции Соломенского района от данного депутата поступило сообщение о незаконном строительстве на улице Железнодорожной и полицейские вскоре приехали на место.

По данным полиции, правовая квалификация инцидента будет дана после получения справки от врачей относительно состояния здоровья потерпевшего.

В августе сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на депутата Верховной рады Украины. 

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