Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Главная / Политика

Депутата Евгения Марченко предложили исключить из «Единой России»

02 ноября 2021, 01:50  •  39 • Политика
Комиссия «Единой России» (ЕР) по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщается на сайте ЕР.
Отмечается, что Марченко нарушил нормы устава партии, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую «трехлетку».
«В нашем уставе закреплено, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения — придерживаться коллегиальной позиции. Что касается фракционной работы — поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Госдумой», — заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.
Он подчеркнул, что по итогам заседания фракции «Единой России» 25 октября было принято решение о единогласной поддержке бюджета.
«После голосования он (Марченко. — Ред.) пояснил свои действия тем, что ему не дали возможности задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге. Это объект Минздрава, на отработку вопроса о нем было достаточно времени перед первым чтением. При этом всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы «Единой России», — отметил Ревенко.
По словам депутата Госдумы от ЕР Валентины Терешковой, члены комиссии «Единой России» по этике приняли единогласное решение рекомендовать исключить из партии Евгения Марченко. Президиум генсовета ЕР рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
Правительство России 30 сентября, внесло в Государственную думу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.
21 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета. В следующие два года бюджет будет профицитным. В первую очередь он учитывает финансирование национальных целей. В 2022 году на них направят 3,6 трлн рублей, в 2023 и 2024 годах — 3,9 трлн и 4 трлн рублей соответственно.
При этом расходы на нацпроекты вырастут на 340 млрд рублей. На 68%, или 52 млрд рублей, вырастут траты на проект «Культура». Резко вырастут траты и на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 60%, или 497 млрд рублей.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





39
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
01 ноября 2021, 21:45
Помощник Зеленского обещал России мясорубку и большие потери
01 ноября 2021, 23:30
"Мы знаем, но не скажем": Пентагон сделал загадочное заявление о русских возле Украины
01 ноября 2021, 23:30
"Москвабад" отменяется: Идеи Хуснуллина провалились
01 ноября 2021, 23:30
Дания против "Северного потока - 2" несмотря на кризис: Премьер озвучила оправдания
01 ноября 2021, 23:30
Советник Зеленского пригрозил России "страшной мясорубкой"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
31 октября 2021, 00:15
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Лаврова
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
30 октября 2021, 18:25
Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
26 октября 2021, 07:40
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.