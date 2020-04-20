Депутат Журавлёв предсказал "дачную войну" красной и чёрной смородины"

Отметим, речь идёт не о сооружениях, которые построены давно, а о новых зданиях. Как рассказал в интервью "Российской газете" глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, поправка, о которой идёт речь, запретит собственнику возводить здания или сооружения, "в отношении которых очевидно, что их существование повлечёт недопустимое воздействие на соседний земельный участок".

В том случае, если здание будет построено, невзирая на протесты соседей, его придётся снести, поскольку владельцы расположенных по соседству участков имеют право потребовать, чтобы действия других собственников не нарушали "притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы".

Комментируя эту поправку, депутат Алексей Журавлёв написал на своей странице в Facebook:

"А тем временем вызревают предпосылки "дачной войны", символами которой могут стать не алая и белая розы, как в средневековой Англии, а красная и чёрная смородина, к примеру).

К слову, поправки касаются не только зданий, возведённых на соседнем участке. Как отметил Павел Крашенинников, в проекте прописан и полный список того, что мы должны будем терпеть от соседей. В частности, он обратил внимание на то, что отношения регулирует общий принцип: "Мои права заканчиваются там, где начинаются права других".

Крашенинников указал на необходимость взаимоуважения между соседями. И если один внезапно нарушает "разумные пределы" или установленные нормативы, другой имеет право потребовать эти нарушения ликвидировать.