Депутат Журавлёв чуть не стал жертвой "абсолютного" перемирия в Донбассе

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Согласно Минским договорённостям, 5 марта 2018 года в Донбассе наступило "абсолютное перемирие", которое Украина абсолютно не намерена соблюдать

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Уже стало печальной традицией, что очередное согласованное в Минске перемирие обычно характеризуется увеличением количества обстрелов и провокаций, предпринимаемых украинской стороной. Причины этого заключаются в том, что режим прекращения огня, как правило, соблюдают лишь вооружённые силы Донецкой и Луганской народных республик, военнослужащие которых в некоторых случаях даже вынуждены ставить свою подпись на присланной из штаба бумажке о запрете на открытие, в том числе ответного, огня. Отсутствие "ответки" приводит к тому, что противник наглеет от своей безнаказанности, что лишь приводит к жертвам среди военнослужащих и гражданского населения.

С 01:00 мск 5 марта 2018 года вступило в силу очередное, уже мало кто помнит какое по счету перемирие, которое на этот раз назвали "абсолютным". Однако "абсолютное" перемирие, как ранее "хлебное", "школьное", "новогоднее" и прочие, продержалось в лучшем случае несколько часов. Вдохновленные призывом главного вашингтонского "смотрящего" за Украиной Курта Волкера к ликвидации ДНР и ЛНР, украинские военные в очередной раз проигнорировали режим прекращения огня, предприняв целый ряд опасных провокаций.

Уже утром стало известно, что примерно в 4 часа 30 минут снайпер ВСУ обстрелял снегоуборочную машину в районе посёлка Гольмовский на северной окраине Горловки. По счастливой случайности находившиеся в машине сотрудники коммунальной службы не пострадали. Примерно в 11 часов дня из крупнокалиберного пулемета были обстреляны позиции армии ДНР на южном фронте близ села Ленинское Новоазовского района. Также сообщается, что работали снайперские пары.

Гуманитарный конвой депутата Журавлёва накрыли из миномётов

Читайте также 16:25 - 05 Марта "Еще на посошок накидывают": Видео обстрела ВСУ автоколонны с депутатом Госдумы В результате обстрела никто не пострадал, однако первый день очередного режима перемирия был сорван.

Во втором часу дня стало известно, что под обстрел попал автомобиль депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлёва. Политик направлялся с гуманитарной помощью в населённый пункт Крутая Балка, расположенный на одном из самых "горячих" участков линии соприкосновения – в районе Авдеевской промзоны. Вместе с ним находился командир интернациональной бригады "Пятнашка" Олег Мамиев ("Мамай") и журналисты издания News Front и местного телеканала "Юнион". По счастливому стечению обстоятельств ни политик, ни сопровождавшие его лица не пострадали. Как стало известно из сообщения телеграм-канала WarGonzo военкора Семёна Пегова, огонь велся из 82-мм миномётов и стрелкового оружия.

Как отметил в беседе с "Царьградом" сам Алексей Журавлёв, обстрел его автомобиля носил целенаправленный характер.

Политик заявил, что он специально выезжал на передовую, чтобы пообщаться с военнослужащими ДНР и лично увидеть, как соблюдаются достигнутые в Минске договорённости о прекращении огня.

С сегодняшнего дня никаких обстрелов не должно быть. Тем не менее, мы попали под серьезный обстрел, хотя было видно, что это не военная машина, а гуманитарная миссия. Мы везли лекарства и продукты бойцам на передовую, но не доехали буквально 50 метров. Было понятно, что эти позиции пристреляны. Снаряды ложились настолько кучно, что, похоже, нас явно ждали. Одну машину все-таки подбили. Слава Богу, убитых и раненых удалось избежать, но машина выведена из строя", - рассказал Журавлёв.

По словам российского депутата, на этом участке фронта защитников Донбасса и украинские войска разделяют 250-300 метров. Сам обстрел был недолгим потому, что водители автомашин быстро сумели выскочить с пристрелянного боевиками ВСУ места обстрела.

Журавлёв констатировал тот факт, что украинская сторона полностью недоговороспособна и не собирается соблюдать режим прекращения огня.

Я сегодня убедился в этом. Своими глазами видел, что Украина заявляет одно, а делает абсолютно другое. Надо ждать атаки со стороны ВСУ, но ополченцы абсолютно к этому готовы, даже не сомневайтесь. Исходя из того, что я видел сегодня в боевых подразделениях, я уверяю, что никакие атаки им не страшны, а Дебальцево и Иловайск - лишнее подтверждение того, что будет с теми, кто посмеет напасть на территорию ДНР и ЛНР", - резюмировал Журавлёв.

Украина в 74-й раз сорвала разведение сторон в Станице Луганской

Согласно достигнутым в Минске на прошлой неделе договорённостям, "абсолютное перемирие" должно было сопровождаться выполнением целого ряда предусмотренных Минскими соглашениями мер военного характера по деэскалации. Среди них - разведение сторон на третьем пилотном участке в районе Станицы Луганской, где действует единственный в ЛНР пункт пропуска через линию разграничения.

Как отмечал в беседе с "Царьградом" председатель Народного Совета ДНР, официальный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе Денис Пушилин, после успешного осуществления разведения сил сторон в районе Станицы Луганской эту же меру затем планировалось распространить и на другие участки по всей линии соприкосновения.

На вопрос корреспондента "Царьграда" о том, возможно ли осуществить разведение на наиболее "горячих" и сложных участках, в особенности расположенных вблизи стратегических населённых пунктов – та же Авдеевская промзона, Пески, Зайцево и т.д., - Пушилин ответил, что соответствующий механизм будет прорабатываться на встречах в Минске.

Это самые сложные участки, которые будут подлежать, наверное, особенному обсуждению. На этих особенных участках, конечно, будут свои механизмы решения - как сделать так, чтобы противники друг друга не видели. Но до них есть еще остальной участок линии фронта, который остается достаточно горячим", - отметил Пушилин.

Свои разъяснения на этот счет дал "Царьграду" и исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР, официальный представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе Владислав Дейнего.

"Это нужно сделать. Прямой визуальный контакт между бойцами по разные стороны линии разграничения - это один из факторов, который приводит зачастую к нарушению режима прекращения огня. И его необходимо исключить. Необходимо делать всё от нас зависящее для того, чтобы реализовать первый этап и дать возможность открыть движение по всей линии разграничения. Это, прежде всего, планирование очередных участков разведения сил и средств, в приоритете, в районах объектов критической инфраструктуры", - отметил Дейнего, добавив при этом, что Украина всячески саботирует этот процесс.

В частности, Киев препятствует ремонту взорванного ВСУ моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской, через который осуществляется пока только пешеходное пересечение линии разграничения.

Сегодня стало известно, что в очередной, 74-й по счету раз (с 2015 года), разведение сил сторон на участке в районе Станицы Луганской было сорвано Украиной.

ВМС Японии планируют использовать нефтяной танкер для сдерживания Китая Сегодня мы в очередной раз получили подтверждение того, что украинская сторона не готова выполнять взятые на себя в Минске обязательства. 19 раз мы уже запускали сигнальную белую ракету и более 74 раз уведомляли украинскую сторону о том, что готовы отвести силы и средства", - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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Что можно говорить о том, если в Минске когда-нибудь вдруг договорятся о разведении сил где-нибудь на Зайцево, промке или Жабуньках? Если на Станице в случае одностороннего отвода ополченцами своих сил противнику объективно будет трудно молниеносно продвинуться и захватить плацдарм на правом берегу Северского Донца, то на других участках разведение сил немедленно приведет к тому, что обнаглевшие от собственной безнаказанности силы ВСУ тут же захватят предусмотренный в качестве "серой зоны" участок, как это неоднократно происходило ранее.

Впрочем, не будем забегать вперёд. По итогам первых суток "абсолютное" перемирие не состоялось, Минск не работает, и в донецком воздухе по-прежнему пахнет грозовой весной.

Павленко Дмитрий