Депутат рады Олег Волошин в беседе с журналистами говорил о ненависти украинцев к России, признавая, что часть общества, действительно, настроена агрессивно. И их отношение не изменится, даже если русские "вернут" Крым, ещё и Кубань подарят".

Депутат Верховной рады Украины от оппозиционных сил Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne признал, что в стране сформировалась прослойка общества, действительно, винящая во всех бедах Россию. И эта часть общества Украины не оставит воинственной риторики, даже если Крым вновь вернётся Киеву, а вместе с ним русские отдадут и Кубань.

Кроме того, Волошин добавил, что ряд украинцев и не хотели бы примирения России и Украины, они опасаются этого:

На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души, - так звучит цитата Волошин. - Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть.

Проблема ещё и в том, что часть украинской элиты строила свою карьеру на антирусском настрое. И Волошин также это признаёт. В том числе, против России настроены министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба или, например, ещё один дипломат - посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Эти представители элиты совершенно искренне полагают, что в проблемах Украины виновата Россия.

В целом же, самые агрессивно настроенные по отношению к России украинцы живут в западных регионах страны, добавил депутат.

Остаётся напомнить, что Крым вновь стал частью России в 2014 году после государственного переворота на Украины по итогам всенародного референдума. Абсолютным большинством жители Крыма проголосовали за восстановление исторической справедливости. Вопрос украинского Крыма решён раз и навсегда, о чём неоднократно заявляли и представители властей России, и сами крымчане. Тем не менее, украинские политики продолжают использовать тему якобы возвращения Крыма в состав страны для собственной выгоды.