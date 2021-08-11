Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор&qu...
Главная / Политика

Депутат Владимир Кожанов призвал ветеранов кланяться власти: "Как евреи сказали"

11 августа 2021, 13:40  •  88 • Политика
Марийский депутат Владимир Кожанов в ходе встречи с ветеранами говорил о том, как следует строить отношения с чиновниками. Он призвал ветеранов кланяться власти, делать всё, "как евреи сказали".
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов в ходе своего выступления на встрече с ветеранами заявил, что с властью ссориться нельзя. В своём заявлении он сослался на то, "как евреи сказали".
"Встретил начальника - что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога - как с нею можно ссориться? А мы пытаемся всё время чего-то доказать", - такова позиция Кожанова.
Встреча состоялась в марийском посёлке Сернур. А видео было опубликовано в социальных сетях. Впрочем, стоит отметить, что с момента заявления до публикации ролика прошло несколько недель. Заявление Кожанов сделал ещё в июне этого года. А теперь ближе к выборам эту часть встречи вырезали и опубликовали.

Досье

Владимир Кожанов - депутат по Сернурскому одномандатному избирательному округу №37. Член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





88
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 02:40
На протесты в Вильнюсе Захарова процитировала Науседу
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - по...
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организатор...
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наго...
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантасти...
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию после звонка шведскому министру
09 августа 2021, 10:20
Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.