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Депутат Владимир Кожанов призвал ветеранов кланяться власти: "Как евреи сказали"
11 августа 2021, 13:40 • 88 • Политика
Марийский депутат Владимир Кожанов в ходе встречи с ветеранами говорил о том, как следует строить отношения с чиновниками. Он призвал ветеранов кланяться власти, делать всё, "как евреи сказали".
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов в ходе своего выступления на встрече с ветеранами заявил, что с властью ссориться нельзя. В своём заявлении он сослался на то, "как евреи сказали".
"Встретил начальника - что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога - как с нею можно ссориться? А мы пытаемся всё время чего-то доказать", - такова позиция Кожанова.
Встреча состоялась в марийском посёлке Сернур. А видео было опубликовано в социальных сетях. Впрочем, стоит отметить, что с момента заявления до публикации ролика прошло несколько недель. Заявление Кожанов сделал ещё в июне этого года. А теперь ближе к выборам эту часть встречи вырезали и опубликовали.
Досье
Владимир Кожанов - депутат по Сернурскому одномандатному избирательному округу №37. Член Комитета по развитию агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию.
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