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Депутат Верховной рады публично оскорбил Владимира Зеленского: словом и жестом
04 ноября 2021, 16:20 • 113 • Политика
В ходе заседания украинской Верховной рады депутат публично оскорбил Владимира Зеленского – как словом, так и жестом.
Заседание Верховной рады Украины в очередной раз превратилось в фарс. Гео Лерос, исключённый из партии "Слуга народа", в ходе своего выступления показал неприличный жест главе офиса президента страны Андрею Ермаку. Последний также сегодня принимал участие в заседании.
В парламент и Ермак, и президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 ноября прибыли, чтобы представить кандидата на пост министра обороны. Должность, как и рассказывал ранее Царьград, занял Алексей Резников - бывший вице-премьер Украины. Лерос, выступая, допустил публичные оскорбления как Зеленского, так и Ермака. После чего спикер Рады Руслан Стефанчук сделал замечание депутату. А дальше Леросу и вовсе выключили микрофон. Тогда, видимо, чтобы закончить мысль, депутат и показал неприличный жест своим оппонентам.
Позже Лерос добавил, что оскорбить жестом надеялся не только Ермака, но также и Зеленского, потому что:
Фракция "Слуга народа" просит дать оценку действиям Лероса. Политики уже обратились в регламентный комитет.
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