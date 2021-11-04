Депутат Верховной рады публично оскорбил Владимира Зеленского: словом и жестом

В ходе заседания украинской Верховной рады депутат публично оскорбил Владимира Зеленского – как словом, так и жестом.

Заседание Верховной рады Украины в очередной раз превратилось в фарс. Гео Лерос, исключённый из партии "Слуга народа", в ходе своего выступления показал неприличный жест главе офиса президента страны Андрею Ермаку. Последний также сегодня принимал участие в заседании.

В парламент и Ермак, и президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 ноября прибыли, чтобы представить кандидата на пост министра обороны. Должность, как и рассказывал ранее Царьград, занял Алексей Резников - бывший вице-премьер Украины. Лерос, выступая, допустил публичные оскорбления как Зеленского, так и Ермака. После чего спикер Рады Руслан Стефанчук сделал замечание депутату. А дальше Леросу и вовсе выключили микрофон. Тогда, видимо, чтобы закончить мысль, депутат и показал неприличный жест своим оппонентам.

Позже Лерос добавил, что оскорбить жестом надеялся не только Ермака, но также и Зеленского, потому что:

Они плоть от плоти. Два смешных диктатора.

Фракция "Слуга народа" просит дать оценку действиям Лероса. Политики уже обратились в регламентный комитет.