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Депутат Верховной Рады предложил запретить въезд на Украину российским женщинам

01 декабря 2018, 11:39  •  114 • В России

В Советском Союзе было, как известно из песни, «с каждым днем все радостнее жить». На нынешней Украине, подозреваю, и без всяких песен сейчас местному здравомыслящему населению с каждым днем жить все веселее. Особенно после установления Военного положения в 10 областях, которое вроде объявили, но не ввели, поскольку помятый гарант нации пообещал сделать это в случае российской сухопутной наступательной операции, и когда нога российского солдата заступит на территорию Украины. Зато каждое утро можно просыпаться с вопросом: «А что еще куда и кому запретили».

Смотрите сами: за 2 неполных дня Военного положения на Украине запретили: въезд на территорию Незалежной мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, въезд иностранных журналистов на территорию Крыма и Донбасса, въезд всех иностранцев на территорию Крыма через Украину. Но самым истовым и патриотичным депутатам и этого показалось мало – депутат ВРУ от «Народного фронта» Андрей Тетерук заявил, что необходимо запрет на въезд на Украину расширить и распространить его на женщин, потому что все знают, какие россиянки знатные шпионки.

- На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин, - пояснил депутат процесс работы своего головного мозга над этим умозаключением. И сделал окончательный вывод. – Эту проблему надо решить раз и навсегда через введение визового режима с Россией.

Начитался Тетерук в свое время Некрасова, ох, начитался. И вблизи повидал русских женщин, как никак был офицером российской армии до 1999-го, а до того – «кремлевским курсантом». Видно, не жаловали они его в свое время, что до сих пор обижен. Или и на Украине тоже? Ведь господин депутат известен своей нелюбовью к женщинам: именно он ударил коллегу по Верховной раде Александру Кужель стеклянной бутылкой по голове.

Но его предложение несовершенно. Во-первых, Тетерук явно недоработал. Он ведь совершенно забыл про детей. Все мы помним про пионеров-героев, и кровь станет в жилах, если представить, какой урон украинским Вооруженным Силам, органам безопасности, правоохранительным структурам и добровольческо-карательным формированиям и всей Украине в целом могут нанести их современные российские последователи. Во-вторых, не решен целый ряд вопрос о запрете на вбег из России многочисленных зайцев, крыс и прочих грызунов и хищников, влет и пролет через Украину всяких птиц, вдувание ветром с севера и востока на Незалежную облаков и туч со снегом, а по весне – с дождем. Сам ветер может иметь российское происхождение, не говоря уже о том, что Солнце всходит над Украиной почему-то со стороны России. Очередная подлость клятых москалей, которую надо всенепременно отменить постановлением Верховной Рады и росчерком так называемого президента на указе. Но начать, конечно же, надо с детей.

Самое интересное, что мы и не против введения визового режима. После которого 4 миллиона украинских заробитчан либо тут же попросятся в российское гражданство, либо выедут на нищую Родину, где господин Тетерук и прочие политики с низким уровнем социальной ответственности немедленно их трудоустроят. Или украсят собой ветви деревьев наряду с другими праздничными украшениями.

Надо им продлять Военное положение, а то не все свои болезненные фантазии успеют реализовать за тридцать дней.

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