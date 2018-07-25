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Депутат Верховной рады предложил Усику отдать гонорар за победу над Гассиевым украинской армии

25 июля 2018, 14:54  •  91 • Украина
Депутат Верховной рады Виталий Куприй попросил украинского боксёра Александра Усика ответить на несколько вопросов после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
 
© K-G Z Fougstedt globallookpress.com
 

Поводом для вопросов стали слухи о неуплате Усиком налогов на Украине из своих призовых за спортивные успехи.

Депутат поинтересовался у боксёра, не является ли он резидентом другой страны, мог ли отказаться от проведения боя с Гассиевым в России и какую сумму призовых он заработал за победу в финале WBSS.

«Планируете ли вы отдать часть своего гонорара Украине? Например, на поддержку Вооружённых сил Украины (в виде уплаты налогов или через благотворительность)», — предложил Куприй на своей странице в Facebook.

Ранее Куприй осудил поведение Усика после боя с Гассиевым.

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