Депутат Верховной рады предложил Усику отдать гонорар за победу над Гассиевым украинской армии

Депутат Верховной рады Виталий Куприй попросил украинского боксёра Александра Усика ответить на несколько вопросов после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Поводом для вопросов стали слухи о неуплате Усиком налогов на Украине из своих призовых за спортивные успехи.

Депутат поинтересовался у боксёра, не является ли он резидентом другой страны, мог ли отказаться от проведения боя с Гассиевым в России и какую сумму призовых он заработал за победу в финале WBSS.

«Планируете ли вы отдать часть своего гонорара Украине? Например, на поддержку Вооружённых сил Украины (в виде уплаты налогов или через благотворительность)», — предложил Куприй на своей странице в Facebook.

Ранее Куприй осудил поведение Усика после боя с Гассиевым.