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Депутат Верховной рады предложил Усику отдать гонорар за победу над Гассиевым украинской армии
25 июля 2018, 14:54 • 91 • Украина
Депутат Верховной рады Виталий Куприй попросил украинского боксёра Александра Усика ответить на несколько вопросов после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
© K-G Z Fougstedt globallookpress.com
Поводом для вопросов стали слухи о неуплате Усиком налогов на Украине из своих призовых за спортивные успехи.
Депутат поинтересовался у боксёра, не является ли он резидентом другой страны, мог ли отказаться от проведения боя с Гассиевым в России и какую сумму призовых он заработал за победу в финале WBSS.
«Планируете ли вы отдать часть своего гонорара Украине? Например, на поддержку Вооружённых сил Украины (в виде уплаты налогов или через благотворительность)», — предложил Куприй на своей странице в Facebook.
Ранее Куприй осудил поведение Усика после боя с Гассиевым.
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