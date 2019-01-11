Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А Порошенко уже и аванс за встречу проплатил": В Сети обсуждают отказ...
Русское "четвертое измерение" сводит на нет попытки США спастись от ги...
Трамп может передумать: США допустили новую войну в Сирии
Импортозамещение провалилось, но его авторы всё ещё у руля
Главная / Политика

Депутат Верховной рады обжалует в ЕСПЧ решение о закрытии участков в России

11 января 2019, 11:24  •  18 • Политика
Депутат Рады Василий Нимченко решил обжаловать в ЕСПЧ решение о закрытии избирательных участков в России.
Народный депутат Верховной рады Василий Нимченко планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для того, чтобы оспорить решение ЦИК Украины о закрытии избирательных участков в России.
Напомним, в конце декабря Центризбирком страны объявил о старте президентской кампании на Украине. При этом были закрыты функционировавшие в РФ избирательные участки. Из-за этого несколько миллионов украинцев не смогут выразить свою волю.
Представители партии "Наши" и "Оппозиционный блок" попытались обжаловать решение ЦИК, однако Верховный суд Украины отказался идти на это.
"Я хочу публично заявить, что мы пойдем в ЕСПЧ", - подчеркнул Нимченко, комментируя ситуацию.
Напомним, ранее стало известно о том, что МИД Украины отказался допускать к президентским выборам российских наблюдателей по линии ОБСЕ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

18
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 11:24
Союз с односторонним движением: Насколько серьёзны разногласия России и Белоруссии
11 января 2019, 01:39
Для Ассанжа лучше покинуть посольство в Лондоне - МИД Эквадора
11 января 2019, 08:09
"Тотальное обнищание и раскол страны": Украинский политик рассказал, к чему Киев привел страну
Загрузка...
10 января 2019, 12:39
От "юродивых воплей" до пиара Счетной палаты: Рогозин рассказал, что мешает работать "Роскосмосу"
10 января 2019, 19:09
Японии напомнили об итогах Второй мировой войны: В Госдуме предлагают наложить запрет на передачу Курильских островов
11 января 2019, 08:09
Мнучин заявил, что нынешняя администрация Белого дома жёстче прежней и это грозит России новыми санкциями
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
05 января 2019, 04:12
Hекoмпeтeнтный гипepлуп
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
05 января 2019, 02:24
Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник
08 января 2019, 18:24
2019-й военный: Где в мире взорвётся
05 января 2019, 20:09
Украденные камни с Красной площади, вербовка курсантов и подарки военным: История шпиона Пола Уилана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.