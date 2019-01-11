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Депутат Верховной рады обжалует в ЕСПЧ решение о закрытии участков в России
11 января 2019, 11:24 • 18 • Политика
Депутат Рады Василий Нимченко решил обжаловать в ЕСПЧ решение о закрытии избирательных участков в России.
Народный депутат Верховной рады Василий Нимченко планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для того, чтобы оспорить решение ЦИК Украины о закрытии избирательных участков в России.
Напомним, в конце декабря Центризбирком страны объявил о старте президентской кампании на Украине. При этом были закрыты функционировавшие в РФ избирательные участки. Из-за этого несколько миллионов украинцев не смогут выразить свою волю.
Представители партии "Наши" и "Оппозиционный блок" попытались обжаловать решение ЦИК, однако Верховный суд Украины отказался идти на это.
"Я хочу публично заявить, что мы пойдем в ЕСПЧ", - подчеркнул Нимченко, комментируя ситуацию.
Напомним, ранее стало известно о том, что МИД Украины отказался допускать к президентским выборам российских наблюдателей по линии ОБСЕ.
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