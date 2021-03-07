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Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"

07 марта 2021, 07:25  •  441 • Украина

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович пообещал действующему президенту страны Владимиру Зеленскому смерть. Он заявил, что у Зеленского есть все шансы повторить судьбу лидера Румынии - Чаушеску, которого расстреляли в 1989 году. "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!" - заявил депутат.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович жёстко высказался о президенте страны Владимире Зеленском в эфире телеканала NewsOne. Он заметил, что у Зеленского есть шанс повторить судьбу лидера Румынии Николае Чаушеску, которого расстреляли в 1989 году.

Депутат заявил, что Зеленский строит на Украине "фашистское государство". Он заметил, что президент разрешил создание специальной боевой группы из 20 человек. Рабинович считает, что они будут нападать на "неугодных".

"То есть теперь на Украине можно избивать журналистов - Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно - Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно - Зеленский разрешил! Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!" - заметил депутат.

Напомним, что ранее Зеленский запретил на пять лет вещание ряда каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Также под санкции попал и депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, владелец СМИ.

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