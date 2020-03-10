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Депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки
10 марта 2020, 16:00 • 52 • В России
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки и разрешить Владимиру Путину идти на выборы главы государства.Об этом она заявила на заседании парламента.
- Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, - сказала Терешкова.
Предложение прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна требует консультации с действующим президентом. Потому что он нем идет речь. Правильно было бы с руководителями политических фракций. И подготовить саму поправку. Потому что вы сейчас высказали предложение, - ответил спикер.
После Госдума ушла на перерыв.
В Госдуме рассмотрят поправки в Конституцию и вопрос о досрочных выборах в парламент.
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