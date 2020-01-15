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Депутат: В Госдуму возможны досрочные выборы. Теперь надо ждать смены парламента

15 января 2020, 23:54  •  42 • В России

На отставке правительства внутренние перестановки для нас не закончились. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен: теперь нужно ждать смены парламента. Возможны досрочные выборы.

- Не хочу быть гадателем на кофейной гуще. В скором будущем, если премьера Мишустина утвердят по старой схеме, пройдут оперативно изменения в Конституцию, - рассказал «КП» Виталий Милонов. - И будет полная смена принимающих решение лиц. По-новому сформируют Госдуму. Это значит, что могут пройти досрочные выборы. Эту Думу захотят сделать наиболее актуальной. И она даст актуальный мандат доверия министрам. У меня нет инсайда. Это мой прогноз. Мне это не конформно, но досрочные выборы уже возможны. Это тогда будет полной реализацией тех слов, которые сегодня произнес Путин. Новая Госдума может утвердить новое правительство.

Напомним, что сегодня правительство в полном составе подало в отставку. Новым премьером может стать Михаил Мишустин. Он уже встретился с президентом и депутатами Госдумы.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

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