Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке

Политик Николай Бондаренко накричал на члена избирательной комиссии.

В Саратове на одном из избирательных участков политик Николай Бондаренко устроил скандал. Он накричал на члена избиркома и стал требовать от женщины некие документы.

Кроме того, возмущённый политик стал угрожать члену комиссии уголовным делом. По информации РИА Новости, после скандала председателю комиссии пришлось вызвать скорую.

Ранее Николай Бондаренко уже отличился неоднозначным поведением, отвечая на вопрос о Крыме.

Политик в рамках проекта "Народное голосование", призванного определить взгляды кандидатов в депутаты Госдумы, не сумел рассказать, чей Крым. "Вы меня поставили в тупик. Вы хотите, чтобы я сказал "Крым наш"? Не скажу, - заявлял Бондаренко.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами:

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендуют около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.