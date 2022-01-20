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Депутат Украины Волошин назвал абсурдом санкции США

20 января 2022, 22:35  •  36 • Политика
На Украине попавший под санкции США оппозиционный депутат назвал их абсурдом.
На Украине оппозиционный депутат Олег Волошин, против которого ввели санкции США, объяснил это своей борьбой против внешнего управления страной.
Похоже, ситуация достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции Минфина США становятся критерием серьёзности вклада в борьбу с системой внешнего управления на Украине,
- написал депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в соцсети. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Царьград сообщал, что Минфин США ввёл санкции против четырёх украинских политиков якобы за связи с Россией.
Под американские рестрикции подпадают Владимир Олейник, Олег Волошин, Тарас Козак (депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа", владелец телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK), а также занимавший посты вице-премьера и заместителя секретаря СНБО Владимир Сивкович.

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