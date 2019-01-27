Депутат Украины обвинил Европу в газовом обмане

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" прямым текстом обвинил Европу в газовом обмане Киева. По мнению парламентария, вся "озабоченность" канцлера Германии Ангелы Меркель или, например, президента Франции Эммануэля Макрона "разбивается об интересы Европы", а Незалежную здесь воспринимают как "ненадежного поставщика" российского газа.

Проблема транзита российского газа, по мнению депутата Верховной рады Евгения Мураева, остается проблемой Киева, а Европа не станет в реальности вступаться за Незалежную. Дальше выражения "озабоченности" дело не пойдет.

В эфире телеканала "Наш" парламентарий прямым текстом обвинил Европу в газовом обмане Киева.

"У нас нет ни одного партнера в решении наших проблем", - подчеркнул Мураев, напомнив о том, как выражала свою "озабоченность" канцлер Германии Ангела Меркель или, например, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако все это, как уверяет депутат, только "заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом".

Он подчеркнул также, что саму Украину как страну-транзит в Европе тем временем считают "ненадежным поставщиком" российского газа. Поэтому, по словам парламентария, появление газопроводов в обход Украины лишь в интересах Европы.

"Потому что это сто процентов обеспечивает их потребности и бесперебойную поставку газа на территорию Евросоюза", - отметил Мураев, напомнив, что при Тимошенко были развязаны "две газовые войны", из-за которых Европа едва не замерзла. Отсюда, как уверяет депутат, и идут корни недоверия Европы к Украине как к транзитной стране.

Озабоченность Украины вызывает строительство сразу двух крупных газовых проектов, которые ведет Россия: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В этом случае у Киева есть все шансы лишиться роли страны-транзита российского голубого топлива. К тому же и контракт с "Газпромом" истекает в конце текущего года. Москва же подчеркивала не раз, что продление контракта возможно только в случае экономической эффективности.

Неудивительно, что сегодня Киев является активным противником строительства этих двух газопроводов. Незалежная уверяет: новые российские газовые проекты - не экономические, а сугубо политические. Мол, Россия хочет тем самым в будущем иметь шанс шантажировать Европу. Однако Москва не раз опровергала эти домыслы, объясняя, что газопроводы - это сугубо бизнес-проекты.