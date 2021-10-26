Украинцы должны ногами, железнодорожными и авиационными билетами "голосовать" за связи с Россией, считает депутат Олег Морозов.

Связь между Россией и Украиной насчитывает столетия жизни в одном государстве, поэтому её нельзя обрезать визовыми ограничениями. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Олег Морозов.

Ранее в Совете нацбезопасности Украины (СНБО) заявили, что не видят необходимости во введении визового режима с Россией. Дело в том, что украинские пограничники и так отказываются впускать огромное количество людей.

Морозов отметил, что действия Киева не имеют отношения к международному праву. Украинская сторона не хочет выстраивать нормальное общение с соседом и оказывает давление на граждан, поражая их в правах.

В таких условиях Москва должна действовать, предоставив любому украинцу возможность получить гражданство России.

"Нужно, чтобы люди ногами, железнодорожными и авиационными билетами "голосовали" за связи с Россией. Мне кажется, это намного лучше, нежели вводить какие-то запреты", - указал парламентарий.

Как ранее заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, принудить Украину к миру в Донбассе в нынешней ситуации невозможно. Сейчас Киев находится под контролем Запада, инструментом которого выступают влиятельные националисты.

Из-за этого добиться прогресса в реализации Минских соглашений не получается. Однако существует альтернативный сценарий - ликвидация Украины как государства.

Как добавила политолог Анна Арямова, президент Украины Владимир Зеленский проявил себя в качестве непрофессионального политика. У Киева множество проблем, однако глава государства постоянно совершает большие ошибки во внутренней и внешней политике.

Всё это негативно сказывается на жизни населения, а также может аукнуться в будущем.

"Его команда - это люди, которые пришли совершенно из другой сферы, не имеющие представления ни о политике, ни о новой экономике. Это очень печальная тенденция", - цитирует слова эксперта телеканал "360".