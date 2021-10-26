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Депутат: Украинцы должны ногами "голосовать" за связи с Россией
26 октября 2021, 21:05 • 98 • Политика
Украинцы должны ногами, железнодорожными и авиационными билетами "голосовать" за связи с Россией, считает депутат Олег Морозов.
Связь между Россией и Украиной насчитывает столетия жизни в одном государстве, поэтому её нельзя обрезать визовыми ограничениями. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Олег Морозов.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины (СНБО) заявили, что не видят необходимости во введении визового режима с Россией. Дело в том, что украинские пограничники и так отказываются впускать огромное количество людей.
Морозов отметил, что действия Киева не имеют отношения к международному праву. Украинская сторона не хочет выстраивать нормальное общение с соседом и оказывает давление на граждан, поражая их в правах.
В таких условиях Москва должна действовать, предоставив любому украинцу возможность получить гражданство России.
"Нужно, чтобы люди ногами, железнодорожными и авиационными билетами "голосовали" за связи с Россией. Мне кажется, это намного лучше, нежели вводить какие-то запреты", - указал парламентарий.
Как ранее заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, принудить Украину к миру в Донбассе в нынешней ситуации невозможно. Сейчас Киев находится под контролем Запада, инструментом которого выступают влиятельные националисты.
Из-за этого добиться прогресса в реализации Минских соглашений не получается. Однако существует альтернативный сценарий - ликвидация Украины как государства.
Как добавила политолог Анна Арямова, президент Украины Владимир Зеленский проявил себя в качестве непрофессионального политика. У Киева множество проблем, однако глава государства постоянно совершает большие ошибки во внутренней и внешней политике.
Всё это негативно сказывается на жизни населения, а также может аукнуться в будущем.
"Его команда - это люди, которые пришли совершенно из другой сферы, не имеющие представления ни о политике, ни о новой экономике. Это очень печальная тенденция", - цитирует слова эксперта телеканал "360".
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