Депутат указал на символизм ухода "Макдоналдса" из России: "Самое время!"

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов указал на символизм ухода сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" из нашей страны. "Самое время", - отметил он.

Напомним, что ранее стало известно о решении "Макдоналдса" покинуть Россию. Сообщение о закрытии 850 ресторанов этой сети появилось на официальном сайте компании.

По мнению Сергея Миронова, уход этой сети из России довольно символичен.

"Открытие McDonald’s совпало с развалом СССР и утратой Россией своего суверенитета, а уход - с окончательным его обретением", - написал он на своей странице в Twitter.

По мнению политика, настала пора "очистить нашу страну от западной заразы".

"У нас есть своя история, своя культура, свой путь. И сейчас самое время об этом вспомнить!!!" - подчеркнул он.

Фото: Скриншот Twitter/Сергей Миронов

Ранее политконсультант Андрей Перла также увидел символизм в уходе "Макдоналдса". Он напомнил о том, что в конце 1980-х годов "это клеймо поставили стране прямо на лоб", причём "прямо рядом с Пушкиным, чтобы уж никто не сомневался, что закончилось, что началось".

"И вот клеймо наконец-то можно стереть", - констатирует эксперт, очевидно, говоря об уходе этой сети из России.