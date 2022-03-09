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Депутат указал на символизм ухода "Макдоналдса" из России: "Самое время!"
09 марта 2022, 15:20 • 110 • Политика
Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов указал на символизм ухода сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" из нашей страны. "Самое время", - отметил он.
Напомним, что ранее стало известно о решении "Макдоналдса" покинуть Россию. Сообщение о закрытии 850 ресторанов этой сети появилось на официальном сайте компании.
По мнению Сергея Миронова, уход этой сети из России довольно символичен.
"Открытие McDonald’s совпало с развалом СССР и утратой Россией своего суверенитета, а уход - с окончательным его обретением", - написал он на своей странице в Twitter.
По мнению политика, настала пора "очистить нашу страну от западной заразы".
"У нас есть своя история, своя культура, свой путь. И сейчас самое время об этом вспомнить!!!" - подчеркнул он.
Фото: Скриншот Twitter/Сергей Миронов
Ранее политконсультант Андрей Перла также увидел символизм в уходе "Макдоналдса". Он напомнил о том, что в конце 1980-х годов "это клеймо поставили стране прямо на лоб", причём "прямо рядом с Пушкиным, чтобы уж никто не сомневался, что закончилось, что началось".
"И вот клеймо наконец-то можно стереть", - констатирует эксперт, очевидно, говоря об уходе этой сети из России.
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