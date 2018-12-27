Депутат Слуцкий предложил ответить санкциями на неадекватность Порошенко

Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал действующий запрет на въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 лет на Украину. "...хотелось бы ввести санкции в отношении президента Украины Петра Порошенко за неадекватность", - отметил он в микроблоге Twitter, посетовав, впрочем, на вероятную невозможность такого шага.

Напомним, что запрет на въезд российских граждан вступил в силу практически одновременно с 30-дневным военным положением, введённым в 10 регионах Украины в конце ноября. Сегодня, 26 декабря, в 14:00 по местному времени (15:00 по Москве) военное положение официально прекратило своё действие.

Поводом для введения Радой временного военного положения на Украине стал инцидент, произошедший 25 ноября в районе Керченского пролива. Три украинских военных корабля попытались нарушить там границу России и были задержаны вместе со всеми находящимися на борту членами экипажа.

Россия объявила данное происшествие провокацией украинской стороны. Официальный Киев предпочитает трактовать его как "акт агрессии" со стороны Москвы.

"В ответ на предложение Порошенко продлить запрет въезда для мужчин из России хотелось бы ввести санкции в отношении президента Украины Петра Порошенко за неадекватность. К сожалению, это невозможно. Хотя под эти санкции попало бы всё нынешнее руководство Украины", - отметил депутат Леонид Слуцкий.