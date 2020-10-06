Депутат Швыткин: Из-за Турции может начаться война в Закавказье

Турция не может выступать в качестве миротворца в Нагорном Карабахе. Об этом заявил РИА ФАН депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

Как подчеркнул первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне, именно Анкара начала этот конфликт, что доказывают высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Поэтом турки будут проводить в регионе не мирную, но деструктивную политику с целью эскалации конфликта.

Высказывания Эрдогана противоречат заявлению России, Франции и Германии. И в этом таится опасность, ибо вскоре события в регионе могут перерасти в полноценную войну в Закавказье.

"Этот конфликт вышел за пределы локального. Он направлен на разжигание войны в Закавказье. Армения и Азербайджан граничат с нашей страной, и эскалация напряжённости у наших границ недопустима", - поведал он.

Учитывая это, Швыткин призывает Москву и мировое сообщество "остудить" турецкие головы для стабилизации обстановки.

Как поведал телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, противостоящему Армении.

"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки вооружённых сил Азербайджана", - считает он.