Депутат Селезнёв усомнился в будущем "Северного потока - 2": "Мы ведём борьбу на всех фронтах"

В результате давления со стороны американцев руководство Евросоюза может отказаться от достройки газопровода "Северный поток - 2". Об этом РИА ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Валерий Селезнёв.

Несмотря на усилия со стороны менеджеров "Газпрома" и русских дипломатов, Европа продолжит идти по пути диверсификации рисков и сокращения доли российского участия в европейской энергосистеме. Пять инвесторов проекта рискуют потерять пять миллиардов евро, но это не те деньги, ради которых Брюссель будет радикально менять свой политический курс.

Винить в этом "Газпром" не стоит. Однако нужно понимать, что Россия сейчас ведёт борьбу сразу на всех фронтах.

"Это просчёт общий и данность общая, потому что у нас сейчас, если пользоваться военной терминологией, не два фронта, а гораздо больше. К сожалению, мы ведём борьбу на всех фронтах", - объяснил он.

В таких условиях стоит обратить внимание на рынки Азии и Африки, где ещё есть перспективы.

Как ранее заявил депутат Государственной думы Антон Морозов, победа на президентских выборах Джо Байдена никак не повлияет на санкции, которые Вашингтон ввёл против России. Дело в том, что американская политика в отношении Москвы не претерпит существенных изменений.

Кроме того, всё зависит от того, кто займёт пост государственного секретаря, отвечающего за международную политику.

"В любом случае обновление команды даёт определённые надежды на то, что сменится и курс в отношении других государств, особенно в отношении нашего государства", - добавил он в интервью телеканалу "360".

А директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский добавил, что Вашингтон даёт своим союзникам различные обещания в обмен на соблюдение установленных им правил. Именно с геополитикой, а не экономикой связаны последние действия Польши, направленные против "Северного потока - 2".

Согласно плану американцев, Польша должна стать для США газовым хабом и основой для новой газотранспортной системы по доставке СПГ.

"Не нужно думать, что эта политика поменяется с приходом нового президента. Россию продолжат пытаться вытеснять с территориальной Европы", - цитирует его слова ИА "Экономика Сегодня".