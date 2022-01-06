Депутат Рийгикогу: Эстония — мелкий злобный провокатор

Депутат парламента Эстонии от Центристской партии Оудекки Лооне назвала свою страну «мелким злобным провокатором» после того, как власти взялись за обсуждение поставок Украине 122-мм гаубиц и противотанковых ракет «Джавелин».

Лооне напомнила министру обороны Эстонии Калле Лаанету, что поставки вооружения противоречат Минским соглашениям, а страны Восточной Европы не рассматриваются в качестве полноправных участников переговорного процесса по Донбассу. По мнению Лооне, Таллинн старается выслужиться перед США и НАТО и поэтому косвенно ввязывается в противостояние с Россией вместо того, чтобы выступить посредником и ратовать за мир.

Гаубицы, которые Эстония хочет передать Украине, достались ей от Финляндии, а финнам - от Германии. «Джавелины» поставлены в Эстонию из США. Чтобы осуществить доставку этих вооружений на Украину, Таллинн должен испросить разрешения у Хельсинки, Берлина и Вашингтона. Немцы и финны пока своего согласия не давали.

Ранее Германия и Финляндия выступили принципиально против оснащения украинской армии наступательным вооружением. Глава МИД Германии Анналена Бербок по этому поводу подчеркнула: «...Дальнейшая военная эскалация не принесёт Украине дополнительной безопасности».