Депутат разрешил Порошенко не только проплыть под Керченским мостом, но и сфотографировать его

Депутат Госдумы Алексей Чепа уверен, что все громкие заявления Порошенко о намерении отправить корабли с "добровольцами" и ОБСЕ на борту в Керченский пролив делаются им только для привлечения к себе внимания в связи с предстоящими выборами. Депутат предложил украинскому президенту пофотографировать Керченский мост, когда будет проплывать возле него.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что уже в ближайшем будущем украинские корабли с "добровольцами" на борту намерены отправиться в Керченский пролив. Депутат уверен, что все подобные громкие высказывания украинского президента связаны с предстоящими в марте этого года выборами в стране. По его мнению, Порошенко просто старается привлечь к себе внимание.

"Пусть ради Бога идут все, ОБСЕ, другие организации, в соответствии с международными нормами и правилами. Никто не запрещает ни Порошенко, ни другим кандидатам в президенты Украины проходить под Керченским мостом", - заявил депутат в беседе с корреспондентом информагентства Nation News, предложил украинскому президенту сфотографировать Керченский мост, когда будет проплывать под ним. Чепа подчеркнул, что, совершая любые действия, Порошенко не должен забывать о принятых нормах международного права.