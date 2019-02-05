Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя в...
«Избавить от поверочного рабства»: россиян могут освободить от обязанности следи...
Ляшко вызвал на дебаты Порошенко, Тимошенко и Зеленского
Уйти, чтобы остаться: Что США намерены делать в Сирии?
Главная / Политика

Депутат разрешил Порошенко не только проплыть под Керченским мостом, но и сфотографировать его

05 февраля 2019, 16:24  •  141 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Чепа уверен, что все громкие заявления Порошенко о намерении отправить корабли с "добровольцами" и ОБСЕ на борту в Керченский пролив делаются им только для привлечения к себе внимания в связи с предстоящими выборами. Депутат предложил украинскому президенту пофотографировать Керченский мост, когда будет проплывать возле него.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что уже в ближайшем будущем украинские корабли с "добровольцами" на борту намерены отправиться в Керченский пролив. Депутат уверен, что все подобные громкие высказывания украинского президента связаны с предстоящими в марте этого года выборами в стране. По его мнению, Порошенко просто старается привлечь к себе внимание.
"Пусть ради Бога идут все, ОБСЕ, другие организации, в соответствии с международными нормами и правилами. Никто не запрещает ни Порошенко, ни другим кандидатам в президенты Украины проходить под Керченским мостом", - заявил депутат в беседе с корреспондентом информагентства Nation News, предложил украинскому президенту сфотографировать Керченский мост, когда будет проплывать под ним. Чепа подчеркнул, что, совершая любые действия, Порошенко не должен забывать о принятых нормах международного права.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


141
Источник
Похожие новости
04 февраля 2019, 17:39
"Печатать сразу на туалетной бумаге": На Украине зарегистрировали 29 кандидатов в президенты
04 февраля 2019, 17:39
"Как тебе такое, Илон Маск?": Украинские СМИ доставили электрокар Tesla на Марс
04 февраля 2019, 20:54
"Оранжевый загар" Трампа в Белом доме объяснили "хорошими генами"
Загрузка...
05 февраля 2019, 00:09
Под черным костюмом - личина убийцы: Стариков разоблачил дипломатию США советским плакатом
05 февраля 2019, 00:09
Из-за санкций в Роскосмосе ощутили дефицит электроники
05 февраля 2019, 13:09
Американским ракетам на Курилах в соцсетях предложили ответить "ракетами средней дальности на Дальнем Востоке"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 февраля 2019, 09:54
Опасный прецедент: Италия и Украина не признали Гуайдо временным президентом Венесуэл...
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсо...
05 февраля 2019, 03:24
Сбежали свыше 10 млн граждан: Депутат Рады об итогах насильственной украинизации
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военны...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
29 января 2019, 18:39
Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.