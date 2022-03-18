Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А ...
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
Главная / Политика

Депутат рассказал о жёстком споре Набиуллиной и Силуанова: "Несогласия по многим позициям"

18 марта 2022, 20:00  •  148 • Политика
Депутат Анатолий Аксаков рассказал о жёстком споре Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова. Он признался, что сам стал непосредственным свидетелем их словесного поединка. Притом такие стычки были неоднократными: "Несогласия по многим позициям".
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от партии "Справедливая Россия - За правду" Анатолий Аксаков рассказал в эфире программы "Царьград. Главное" о серьёзном споре между главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и министром финансов Антоном Силуановым.
Парламентарий подчеркнул в беседе с экономическим обозревателем "Первого русского" Юрием Пронько, что сам стал очевидцем разногласий между этими двумя крупнейшими представителями финансовой власти.
Бывали жёсткие несогласия по многим позициям, - обратил внимание собеседник Царьграда.
Например, Силуанов и правительство в своё время понизили статус государственных гарантий - они стали отзывными. Соответственно, давать кредит под обеспечение, связанное с государственными гарантиями, стало очень рискованно для кредитных организаций.
И Набиуллина как раз очень жёстко спорила с главой Минфина по этому поводу. Она говорила ему, что статус государственных гарантий в результате стал ниже частных и иных гарантий, поделился Аксаков.
Были и другие споры, - резюмировал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


148
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
18 марта 2022, 12:25
"Я дал слово": Украинский боевик поделился инструкцией по сдаче в плен к русским
18 марта 2022, 06:35
Генсек ООН спрогнозировал "пагубный прецедент" с Россией
18 марта 2022, 08:20
Вместо памперсов - автоматы и дубинки: Русские военные рассекретили прикрытие нацистов в Херсоне
18 марта 2022, 14:10
Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2022, 03:10
В Мариуполе ликвидирован один из главных идеологов украинских националистов
13 марта 2022, 18:40
Запад напрягся: Жители Тайваня хотят воссоединиться с материковым Китаем
14 марта 2022, 08:05
Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"
15 марта 2022, 17:55
Новый командующий войсками Украины. Кто такой генерал Эдуард Москалёв
14 марта 2022, 08:05
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
16 марта 2022, 17:15
Неонацисты из запрещённого в России экстремистского «Азова» визжат от страха и просят пощады
16 марта 2022, 02:05
"Это ловушка!": Британец призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.