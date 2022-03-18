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Депутат рассказал о жёстком споре Набиуллиной и Силуанова: "Несогласия по многим позициям"
18 марта 2022, 20:00 • 148 • Политика
Депутат Анатолий Аксаков рассказал о жёстком споре Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова. Он признался, что сам стал непосредственным свидетелем их словесного поединка. Притом такие стычки были неоднократными: "Несогласия по многим позициям".
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от партии "Справедливая Россия - За правду" Анатолий Аксаков рассказал в эфире программы "Царьград. Главное" о серьёзном споре между главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и министром финансов Антоном Силуановым.
Парламентарий подчеркнул в беседе с экономическим обозревателем "Первого русского" Юрием Пронько, что сам стал очевидцем разногласий между этими двумя крупнейшими представителями финансовой власти.
Например, Силуанов и правительство в своё время понизили статус государственных гарантий - они стали отзывными. Соответственно, давать кредит под обеспечение, связанное с государственными гарантиями, стало очень рискованно для кредитных организаций.
И Набиуллина как раз очень жёстко спорила с главой Минфина по этому поводу. Она говорила ему, что статус государственных гарантий в результате стал ниже частных и иных гарантий, поделился Аксаков.
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