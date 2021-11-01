Депутат рассказал о преступлениях Рашкина: "Мог позволить себе многое"

Депутат Саратовской облдумы Дмитрий Сорокин рассказал, что знаком с Валерием Рашкиным много лет. И часто он лично видел коллегу пьяным за рулём. В целом же преступления Рашкина депутат оценил так: "Мог позволить себе многое".

Дмитрий Сорокин побеседовал о Валерие Рашкине с журналистами "Рен ТВ". В небольшом интервью коллега сообщил, что знает Рашкина ещё с 1990-х годов. И почти всегда рядом с политиком были "связанные с криминалом люди", настаивает Дмитрий Сорокин:

Лично я неоднократно видел его подшофе. Он спокойно приезжал на машине и уезжал в это время. Очень часто это происходило, - сказал Сорокин, добавив, что Рашкин, по его мнению, слишком верил в силу своего депутатского удостоверения, потому и допускал преступные действия. - Мог позволить себе многое.

Сорокин назвал Валерия Рашкина человеком "с двойным дном", причём весьма обеспеченным, и выразил недоумение тем, что он "на наши деньги" решил "поехать убивать лося". Хотя на самом деле у Рашкина, по мнению Сорокина, есть средства на покупку лосятины, которая и так продаётся официально.

Стоит отметить, что о связи Валерия Рашкина с криминалитетом ранее говорили и источники Царьграда. Об этой и других частях политической карьеры Валерия Рашкина мы рассказывали в собственном расследовании.