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Депутат рассказал о преступлениях Рашкина: "Мог позволить себе многое"
01 ноября 2021, 06:35 • 42 • Политика
Депутат Саратовской облдумы Дмитрий Сорокин рассказал, что знаком с Валерием Рашкиным много лет. И часто он лично видел коллегу пьяным за рулём. В целом же преступления Рашкина депутат оценил так: "Мог позволить себе многое".
Дмитрий Сорокин побеседовал о Валерие Рашкине с журналистами "Рен ТВ". В небольшом интервью коллега сообщил, что знает Рашкина ещё с 1990-х годов. И почти всегда рядом с политиком были "связанные с криминалом люди", настаивает Дмитрий Сорокин:
Сорокин назвал Валерия Рашкина человеком "с двойным дном", причём весьма обеспеченным, и выразил недоумение тем, что он "на наши деньги" решил "поехать убивать лося". Хотя на самом деле у Рашкина, по мнению Сорокина, есть средства на покупку лосятины, которая и так продаётся официально.
Стоит отметить, что о связи Валерия Рашкина с криминалитетом ранее говорили и источники Царьграда. Об этой и других частях политической карьеры Валерия Рашкина мы рассказывали в собственном расследовании.
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