Депутат раскрыл "страшную военную тайну" России

Единство России в защите национальных интересов и есть страшная военная тайна, о которой должны знать за рубежом, считает депутат Госдумы Константин Затулин.

В Госдуме раскрыли "страшную военную тайну" России. Она заключается в том, что страна едина в защите национальных интересов, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он отметил, что Россия и русские не хотят войны. Но страна готова продемонстрировать Западу свою силу. Хотя бы для того, чтобы её не пришлось применять, подчеркнул парламентарий.

В России есть президент, есть власть, есть единство в защите национальных интересов. Это и есть наша страшная военная тайна: решимость, если надо, продемонстрировать силу хотя бы для того, чтобы её не применять,

- сказал Затулин на пленарном заседании.

Он добавил, что США опять пытаются разыграть с Россией старую как мир схему про кнут и пряник. С одной стороны, приглашают на переговоры, а с другой - объявляют новые санкции. Однако в России это уже много раз видели и всё это уже проходили.

В этот час выбор, как всегда, за людьми. Хотим ли мы вернуться в "славные" 1990-е? В позор распада и отказа от собственного "я"? Хотим ли вновь горбачёвых и ельциных, козыревых и черномырдиных, сдавших Будённовск и Югославию?

- спрашивает Затулин.

И сам же отвечает: нет. Время трусости и предательства прошло. Это доказали события в Грузии 2008 года и события в Крыму 2014 года. Если Запад хочет наступить на те же грабли в третий раз, это его выбор.