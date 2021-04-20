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Депутат раскрыл "страшную военную тайну" России
20 апреля 2021, 16:35 • 167 • Политика
Единство России в защите национальных интересов и есть страшная военная тайна, о которой должны знать за рубежом, считает депутат Госдумы Константин Затулин.
В Госдуме раскрыли "страшную военную тайну" России. Она заключается в том, что страна едина в защите национальных интересов, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Он отметил, что Россия и русские не хотят войны. Но страна готова продемонстрировать Западу свою силу. Хотя бы для того, чтобы её не пришлось применять, подчеркнул парламентарий.
- сказал Затулин на пленарном заседании.
Он добавил, что США опять пытаются разыграть с Россией старую как мир схему про кнут и пряник. С одной стороны, приглашают на переговоры, а с другой - объявляют новые санкции. Однако в России это уже много раз видели и всё это уже проходили.
- спрашивает Затулин.
И сам же отвечает: нет. Время трусости и предательства прошло. Это доказали события в Грузии 2008 года и события в Крыму 2014 года. Если Запад хочет наступить на те же грабли в третий раз, это его выбор.
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