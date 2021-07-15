Депутат Рашкин попался на лжи перед избирателями

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попался на лжи, комментируя избиение однопартийца Сергея Подсевалова, депутата Саратовской городской думы и члена предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в КПРФ связали нападение, которое произошло 8 июля, с политической деятельностью Подсевалова, однако на записи с камеры видеонаблюдения видно, что «очень жесткое нападение», как его называют коммунисты, оказалось обычной пьяной дракой.

На кадрах видно, что Подсевалов, идя по улице мимо магазина, где обычно собираются пьяные компании, подозвал к себе молодого человека с бутылкой в руках. После продолжительной беседы оппонент коммуниста хотел уйти, но политик его не отпустил, после чего началась драка.

На съемке отчетливо видно место действия — территория у магазина. Однако Рашкин пытается убедить общественность в том, что на Подсевалова якобы подло напали в подъезде.

«Кандидата в депутаты в городскую думу просто встретили в подъезде, физически избили, он находится сейчас в больнице, сломали челюсть. Есть заключение. Сразу пошли в поликлинику и сделали освидетельствование. Ни грамма не было алкоголя у нашего кандидата», — заявил Рашкин.

Коммунист обвинил РЕН ТВ во лжи — недовольство Рашкина вызвало то, что конфликт возле продуктового магазина был назван пьяной дракой. Как можно увидеть на кадрах, как минимум один из участников конфликта действительно в момент произошедшего пьян, он держит в руках бутылку пива.

Сергей Подсевалов — депутат Саратовский гордумы от КПРФ, а также входит в предвыборный штаб кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко. Бондаренко стал известен после того, как в середине октября 2018 года министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова высказалась о том, что 3,7 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки все время стоят одинаково». В ответ на это Бондаренко решил провести эксперимент на себе и объявил о начале так называемой министерской диеты. Он также предложил Соколовой последовать его примеру, но министр отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.

Кроме того, Бондаренко известен как владелец управляющей компании «Красная» — эильцы трех многоэтажек ранее жаловались на червей в подвальных помещениях, неприятный запах в подъездах, мусор во дворах и регулярное отключение горячей и холодной воды.

Сам Подсевалов в мае этого года он протаранил жилой дом на автомобиле. Очевидцы аварии сообщали, что депутат в момент ДТП был пьян.