Депутат Рашкин не планирует извиняться за свои высказывания о вице-спикере СФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин не будет приносить извинения за свои высказывания о вице-спикере Совфеда Юрии Воробьеве и губернаторе Московской области Андрее Воробьеве. Он утверждает, что располагает доказательствами своих обвинений.

Ранее в комиссию Госдумы по этике поступило обращение из Совфеда в связи с обвинительными высказываниями Рашкина.

"Какие извинения, когда я прав? У меня все документы на руках, я просто предъявлю эти документы комиссии, и они скажут: Валерий Федорович, ты прав", - заявил депутат ТАСС в четверг.

В ходе пленарного заседания Думы во вторник Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова. В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с этим дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике. Поступивший туда документ подписан главой комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.

По словам Рашкина, возглавляемая Юрием Воробьевым комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов "обязана была выполнить собственный регламент и в течение максимум 90 дней рассмотреть [инициированное Рашкиным обращение о проверке Арашукова на наличие вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах]".

Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).