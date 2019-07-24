Депутат Рашкин грозит «новой Болотной»

На слете недовольных тем, что некоторых оппозиционеров не зарегистрировали кандидатами на выборы в Мосгордуму (горизбирком забраковал фиктивые подписи в их поддержку), который собрался на днях в Новопушкинском сквере, многие с удивлением узрели … депутата Госдумы, первого секретаря МГК КПРФ Валерия Рашкина. Между тем, ничего удивительного в появлении видного коммуниста среди вождей «либеральной тусовки» нет. Валерий Федорович, с одной стороны, исправно вместе с Геннадием Зюгановым ходит на митинги в поддержку экс-кандидата в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. А с другой - является верным союзником Алексея Навального.

Наверное, можно сказать, что из старшего поколения политиков, а уж тем более, политиков-коммунистов в нашей стране, именно Рашкин в совершенстве освоил «высокое искусство хайпа». Причем, еще тогда, когда в России мало кто подозревал о существовании этого термина. Как вам, например, исковое заявление в суд с требованием отставки Виталия Мутко, хотя это не входит в компетенцию судебной власти никоим боком, о чем Рашкин не мог не знать? А еще более ранее пожелание иметь в качестве мишени на стенде пулевой стрельбы президента Путина? Чем это отличается от пожеланий украинских неонацистов и «патриотов» на протяжении последних 5 лет?

Рашкин привечаем либеральными СМИ, хотя, казалось бы, фигура коммуниста должна вызывать у них отторжение по определению. А все, наверное, по той причине, что они видят в нем сначала врага российской власти, а уж потом – коммуниста. И он оправдывает эту репутацию, с готовностью подхватывая фейки в соцсетях. Он выдает видеоролик с инсталляции выставки в Испании за съемку денег, найденных во время обыска «по делу Арашуковых». Он с легкостью подхватывает фейк о «списании долгов за газ жителям Чечни» и требует списать такие долги для всех россиян. А еще с удовольствием показывает «власти вот такой кулак» и ожесточенно лупит безответное чучело «буржуя». Давеча он даже предложил пригласить группу грузинских парламентариев и усадить главу их делегации в кресло спикера Госдумы.

В последнее время Рашкин заметно активизировался. Он противостоит, причем, одновременно, и устройству новых свалок для мусора, и строительству мусороперерабатывающих заводов (а что тогда – копить на кухнях?). с упоением выкладывает тщательно найденные лужи в московских дворах после ливней (измельчали как-то коммунисты, до луж опустились, – прим. авт). Но главное – грозит «новой Болотной» после выборов в Мосгордуму. И не важно, что выборы пройдут только в сентябре, что кандидаты от КПРФ благополучно прошли регистрацию, и что фракция коммунистов исправно голосовала за те законопроекты, которые сейчас так активно критикуют ее видные функционеры. Вполне вероятно, что Рашкин рассчитывает пополнить ряды КПРФ за счет «хипстерствующей» молодежи Навального, вот только непонятно, на чем основан этот расчет? Попользуют-то, скорее всего, его, а не он.