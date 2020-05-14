Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Главная / Политика

Депутат Рады: Зеленский занимается вредительством в угоду МВФ

14 мая 2020, 21:55  •  83 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press|www.globallookpress.com
Главу Незалежной обвинили в нежелании уделять внимание социальным проблемам страны
Президент Украины Владимир Зеленский лоббирует законы государства в интересах Международного валютного фонда. Об этом заявил дептат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Ростислав Дубовой.
Он отметил, что лидер нации "ни разу не поддержал" законопроект, направленный на увеличение социальных выплат. Зато, когда накануне парламент принимал документ в угоду международной организации, пан Зеленский лично прибыл в Раду.
"Зачем принимать эти законы, если МВФ пересматривает условия кредитования не в пользу Украины?" – написал Дубовой в своем "Фейсбук".
Оппозиционер назвал политику главы Незалежной "вредительством по отношению к собственной стране".
Кроме того он считает, что украинская власть должна потребовать от МВФ ввести мораторий на выплату внешний долгов Киева. По его мнению, Раде необходимо усилить контроль за ведением переговоров кабмина и Нацбанка с международными финансовыми институтами.
Накануне парламент одобрил закон, направленный на урегулирование вывода с рынка неплатежеспособных банков и запрет на их возврат бывшим владельцам (некоторые местные эксперты считают, что он направлен специально против бизнесмена Игоря Коломойского, который пытается вернуть себе крупнейший в стране банк Приватбанк).
Документ нужен Киеву для продолжения сотрудничества с МВФ и Всемирным банком. На его принятии настаивал междунарожный фонд.
Пан Зеленский вчера поблагодарил Раду за одобрение закона, подчеркнув, что это решение "стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки – это миллиарды долларов".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
14 мая 2020, 00:55
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
14 мая 2020, 00:55
Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
14 мая 2020, 08:55
"Мурашки по шкуре": Украинцы расплакались, увидев журавлей 9 Мая над памятником героям-ольшанцам
14 мая 2020, 17:55
Теперь официально: "Гражданская жена Путина" претендует на место в Госдуме
14 мая 2020, 02:55
"Первый день не было вообще никаких симптомов": У Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2020, 20:20
Унитаз вместо маршала Конева может дорого стоить чехам?
09 мая 2020, 00:10
Москва преподнесла подарок Лукашенко ко Дню Победы
10 мая 2020, 15:55
"Есть мнение...": Президент в бункере. Вместе с двойником
10 мая 2020, 15:55
"Слепые" эксперты в упор не видят обгорелых попугаев": эксперт о крушении MH17
10 мая 2020, 10:28
Подобного никогда не было в истории. Какой сценарий сейчас реализуется. Валентин Катасонов
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
11 мая 2020, 14:55
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.