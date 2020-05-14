Депутат Рады: Зеленский занимается вредительством в угоду МВФ

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press|www.globallookpress.com

Главу Незалежной обвинили в нежелании уделять внимание социальным проблемам страны

Президент Украины Владимир Зеленский лоббирует законы государства в интересах Международного валютного фонда. Об этом заявил дептат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Ростислав Дубовой.

Он отметил, что лидер нации "ни разу не поддержал" законопроект, направленный на увеличение социальных выплат. Зато, когда накануне парламент принимал документ в угоду международной организации, пан Зеленский лично прибыл в Раду.

"Зачем принимать эти законы, если МВФ пересматривает условия кредитования не в пользу Украины?" – написал Дубовой в своем "Фейсбук".

Оппозиционер назвал политику главы Незалежной "вредительством по отношению к собственной стране".

Кроме того он считает, что украинская власть должна потребовать от МВФ ввести мораторий на выплату внешний долгов Киева. По его мнению, Раде необходимо усилить контроль за ведением переговоров кабмина и Нацбанка с международными финансовыми институтами.

Накануне парламент одобрил закон, направленный на урегулирование вывода с рынка неплатежеспособных банков и запрет на их возврат бывшим владельцам (некоторые местные эксперты считают, что он направлен специально против бизнесмена Игоря Коломойского, который пытается вернуть себе крупнейший в стране банк Приватбанк).

Документ нужен Киеву для продолжения сотрудничества с МВФ и Всемирным банком. На его принятии настаивал междунарожный фонд.

Пан Зеленский вчера поблагодарил Раду за одобрение закона, подчеркнув, что это решение "стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки – это миллиарды долларов".