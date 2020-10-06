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Депутат Рады: Зеленский и Порошенко обманули украинцев
06 октября 2020, 08:50 • 51 • Политика
Президента обвинили в предательстве
Глава Украины Владимир Зеленский и его команда обманули всех украинцев. Этим грешили власти и до него, рассказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.
Политик напомнил, что во время предвыборной кампании тогда еще будущий президент со своими людьми давали слово закончить войну в Донбассе. А также остановить насильственную украинизацию.
"Они нам обещали снизить тарифы... И они нас обманули",
– сообщил парламентарий. И добавил, что Зеленский говорил, как быстро и просто остановит вооруженные столкновения на востоке страны.
Однако дальше пламенных речей дело не пошло. Владимир Алексеевич своих обещаний не выполнил. Солгал и тем самым предал украинцев, отметил Кузьмин.
С момента, когда это стало отчетливо понятно, люди президента и он сам превратились в "команду партии войны", то есть тех, "кто несет стране войну и разрушения".
В последние шесть лет гражданам Незалежной стараются внушить "порочную, чуждую идею" – что страна должна войти в состав ЕС и НАТО. Предыдущий президент страны Петр Порошенко внес в Конституцию якобы стратегическую задачу Украины – стать частью Евросоюза. И это тоже было обман, заключил депутат, отвечая на вопросы в эфире телеканала "112 Украина".
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался уходить в отставку. Волеизъявление 25 тысяч украинцев не убедили президента в том, что ему пора придумать другое занятие.
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