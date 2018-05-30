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Депутат Рады заявила, что сотрудники украинских АЭС массово уезжают в Россию и Белоруссию
30 мая 2018, 13:09 • 202 • Украина
Сотрудники украинских атомных электростанций (АЭС) из-за недофинансирования отрасли массово увольняются и уезжают работать в Россию, Белоруссию и Турцию. Об этом в своём Facebook написала депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая.
© РИА Новости
«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, — массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, до инженеров управления реакторами и другого высокотехнологического оборудования. Люди эмигрируют в Россию, Белоруссию, Турцию», — написала она.
Депутат отметила, что отрасль «критически недофинансирована» из-за дискриминационной тарифной политики регулятора. Войцицкая добавила, что тарифную политику необходимо срочно изменить.
Ранее сообщалось, что в Киеве чернобыльцы устроили митинг возле здания кабинета министров Украины.
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