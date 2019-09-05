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Депутат Рады заявил об «убийстве журналистики» на Украине
05 сентября 2019, 18:39 • 83 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал «убийством журналистики» на Украине намерение закрыть телеканал NEWSONE.
© Евгений Котенко РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала.
«На ваших глазах в эти минуты начинается не просто наступление на свободу слова, а убийство журналистики. Они обвиняют телеканал в том, что он не тех приглашает на эфиры... То есть где-то в недрах Нацсовета или другой структуры должна быть ещё такая функция — разрешить или нет», — отметил парламентарий.
Рабинович подчеркнул, что каналы судят за высказывания в прямом эфире, а это, по его словам, значит, что за то, что член Нацсовета зачитывал в прямом эфире, «можно все транслирующие телеканалы точно так же отключить».
Ранее Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд, чтобы лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его.
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