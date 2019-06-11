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Депутат Рады заявил о превращении Зеленского в «маленького Порошенко»

11 июня 2019, 22:09  •  65 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что новый лидер Украины Владимир Зеленский постепенно превращается в «маленького» экс-президента страны Петра Порошенко.
 
©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Зеленский постепенно превращается в маленького Порошенко. Ну смотрите, то же самое, слово в слово», — отметил основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Он напомнил об обещаниях Зеленского о мире в Донбассе во время визита в Брюссель, а также об отрицании украинской властью экономической блокады региона.

«В НАТО поехали, слово в слово, потом выступили, сказали, что диверсанты пробрались в МИД и речь Порошенко подсунули Зеленскому. А он начитувач или президент?» — возмутился Рабинович.

При этом украинский депутат заявил, что положительно относится к Зеленскому.

5 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в «краже абзаца» из речи бывшего украинского лидера во время речи в Брюсселе.

В штабе Зеленского объяснили ситуацию «диверсией» сотрудников МИД Украины и провокацией команды Порошенко.

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