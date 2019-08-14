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Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине

14 августа 2019, 23:24  •  76 • Украина
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
 
РИА Новости
 

«Русский язык не является иностранным в нашей стране. Это язык, который прописан в 10-й статье Конституции. Верховной радой гарантируется право использовать любой язык... Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — цитирует заявление Шуфрича в ходе брифинга УНИАН.

Он подчеркнул, что в случае необходимости секретариат Рады должен обеспечить перевод выступления депутатов на государственный язык.

Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» также заявил, что члены партии принципиально говорят на русском языке в знак протеста против политики Украины в отношении негосударственных языков.

«Это и принципиальная, и моя собственная инициатива, это своего рода наш протест в отношении того, что сегодня происходит в сфере использования русского... и других языков, возможность использования которых... существенно ограничена», — пояснил Шуфрич.

Ранее новоизбранные депутаты Рады на подготовительном заседании устроили перепалку из-за выступления сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.

В частности, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что выступление на русском нарушает украинское законодательство.

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