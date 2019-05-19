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Депутат Рады заявил о потерях без экспорта в Россию
19 мая 2019, 08:39 • 88 • Украина
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «НАШ» заявил, что страна за последние пять лет потеряла «экспорта в Россию порядка $75-80 млрд».
РИА Новости
«Для того чтобы был рост ВВП реальный и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013-м году теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет. Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка $75-80 млрд», — цитирует РИА Новости Новинского.
По его словам, украинские «предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят».
Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины принял решение ввести специальные пошлины на российские товары.
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