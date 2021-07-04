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Депутат Рады заявил о подмене Зеленского
04 июля 2021, 10:45 • 164 • Политика
Депутат Рады Илья Кива заявил, что президента Украины Владимира Зеленского подменили: "Куда-то пропал!"
Президента Украины Владимира Зеленского "украли и подменили на двойника", заявил депутат Рады Илья Кива. Об этом он с иронией пишет в Telegram.
"Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника", - отмечает депутат.
По словам последнего, на некоторых видео действительно есть настоящий Зеленский, за которого голосовали, но "который куда-то пропал!".
К своему посту Илья Кива добавил видеоролик, где будущий украинский лидер рассуждает об отношениях между украинцами и русскими.
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