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Депутат Рады заявил о катастрофической ситуации в экономике Украины
31 октября 2018, 09:39 • 19 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофической ситуации, которая наблюдается в экономике Украины.
РИА Новости
Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
«Сегодня ситуация в экономике катастрофическая. На конец августа долг нашей страны — внешний долг — составлял $47,5 млрд. Совокупный внешний долг и внутренний приблизился к $75 млрд. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга», — сказал он.
По словам Рабиновича, это означает, что граждане Украины, их дети и внуки «должны пахать и пахать на эти МВФ, на этих 100 человек, у которых, оказывается, растут зарплаты».
В частности, политик отметил, что украинские власти намеренно подняли тарифы на коммунальные услуги для населения, аргументируя это тем, что стране нужна финансовая помощь фонда.
«Четыре года у нас шли успешные реформы. Помните, как каждую неделю правительство рассказывало: «Сейчас мы успешно продвигаемся»? Четыре года шли успешные реформы, вдруг раз — и угроза дефолта», — добавил он.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал требования МВФ к Киеву.
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