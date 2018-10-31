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Депутат Рады заявил о катастрофической ситуации в экономике Украины

31 октября 2018, 09:39  •  19 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофической ситуации, которая наблюдается в экономике Украины.
 
РИА Новости
 

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Сегодня ситуация в экономике катастрофическая. На конец августа долг нашей страны — внешний долг — составлял $47,5 млрд. Совокупный внешний долг и внутренний приблизился к $75 млрд. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга», — сказал он.

По словам Рабиновича, это означает, что граждане Украины, их дети и внуки «должны пахать и пахать на эти МВФ, на этих 100 человек, у которых, оказывается, растут зарплаты».

В частности, политик отметил, что украинские власти намеренно подняли тарифы на коммунальные услуги для населения, аргументируя это тем, что стране нужна финансовая помощь фонда.

«Четыре года у нас шли успешные реформы. Помните, как каждую неделю правительство рассказывало: «Сейчас мы успешно продвигаемся»? Четыре года шли успешные реформы, вдруг раз — и угроза дефолта», — добавил он.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал требования МВФ к Киеву.

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