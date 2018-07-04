Депутат Рады заявил о доведении энергетической отрасли Украины до критического состояния

Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что на Украине энергетическую отрасль довели до критического состояния.

Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

«Довели (отрасль. — RT) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах всё разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой», — указал он.

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При этом, по мнению Куприя, у страны есть внутренние резервы, которые могут помочь наладить ситуацию.

«Если мы прекратим некоторые негативные тенденции, то в рамках существующего финансирования можно поддерживать развитие отрасли», — отметил он.

Депутат добавил, что нынешний министр энергетики Украины Игорь Насалик не способен вывести из кризиса украинскую энергетическую отрасль.

«Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтёрам, что происходит, куда мы движемся... Господин Насалик не способен ни в будущем, ни сегодня вывести из кризиса эту отрасль», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на Украине на четверть увеличилось потребление угля.