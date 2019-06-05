Депутат Рады заявил, что Зеленский «превращается в Порошенко»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «превращается» в своего предшественника Петра Порошенко.

«Я начинаю бояться, что вы превращаетесь в кабинете Порошенко… Вам действительно надо уехать с Банковой. Уезжайте из этого здания. Вы превращаетесь в Порошенко», — отметил он.

Депутат обратился к находившемуся в студии главе партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову с призывом начать переговоры с Россией.

Он также посоветовал команде Зеленского «не бояться этих переговоров». Шуфрич отметил, что Зеленский «это обещал», а теперь его команда «ищет 101 причину этого не делать».

«Мы обеспокоены, что вы идёте путём Порошенко», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Украины Святослав Цеголко заявил, что Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи Порошенко.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.