Депутат Рады заявил, что суд обязал ГПУ начать расследование по госизмене Порошенко

Депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил, что Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины провести расследование по поводу возможной государственной измены украинского президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.

«14 августа суд вынес постановление, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления президента Порошенко, начальника Генштаба Муженко, экс-министра обороны Гелетея... предусмотренные рядом статей УК Украины, в том числе по госизмене», — написал парламентарий.

По его словам, в данном расследовании речь идёт о «виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле, дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами».

Он также, в частности, призвал привлечь к ответственности людей, которые проводили парад в августе 2014 года с использованием техники, которая в этот момент была необходима ВСУ.

Ранее Куприй сообщал, что Служба безопасности страны ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является украинский лидер Пётр Порошенко.