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Депутат Рады заявил, что суд обязал ГПУ начать расследование по госизмене Порошенко
21 августа 2018, 23:24 • 32 • Украина
Депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил, что Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины провести расследование по поводу возможной государственной измены украинского президента Петра Порошенко.
© Михаил Маркив РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.
«14 августа суд вынес постановление, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления президента Порошенко, начальника Генштаба Муженко, экс-министра обороны Гелетея... предусмотренные рядом статей УК Украины, в том числе по госизмене», — написал парламентарий.
По его словам, в данном расследовании речь идёт о «виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле, дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами».
Он также, в частности, призвал привлечь к ответственности людей, которые проводили парад в августе 2014 года с использованием техники, которая в этот момент была необходима ВСУ.
Ранее Куприй сообщал, что Служба безопасности страны ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является украинский лидер Пётр Порошенко.
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