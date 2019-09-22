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Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате
22 сентября 2019, 07:09 • 138 • Украина
Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского.
Reuters
Об этом она сообщили в эфире программы «Большое интервью» на телеканале «112 Украина».
«В 2016-м году в последний раз встречались, и это было абсолютно безрезультатно. Встреча ради встречи — ничего с того времени не изменилось», — сказала она.
По её словам, Зеленскому будет очень сложно во время переговоров в рамках «нормандской четвёрки», потому что «там у него друзей не будет».
«Я полагаюсь в данном случае на мысль, которую высказал Леонид Кучма... когда он сказал, что «нормандский формат» и участие в нём Владимира Зеленского будет для него очень сложным, если не сказать сверхсложным испытанием. Потому что там у него друзей не будет», — добавила депутат.
Ранее посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что встреча президентов стран — участников нормандского формата возможна лишь после заседания Генассамблеи ООН.
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