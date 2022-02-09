Депутат Рады Владимир Арьев обвинил Владимира Зеленского в том, что он распорядился подвергнуть пыткам Николая Чауса

Историю с похищением из Молдавии Чауса – с последующей эвакуацией его в Киев в багажнике автомобиля и погоней за ним конкурирующих контор ГБР и СБУ, – мы рассказывали, повторяться не станем. Долгое время Чаус отмалчивался на тему, кто же приказал его выкрасть – ходил даже слух, что это мог быть Пётр Порошенко (который его и прятал в Кишинёве, чтобы Чаус не дал на него показания). Наконец-то карты открыты – Чаус обвинил в своём похищении Зеленского, заодно указав, что тот приказал его пытать.

Сюжет: Украинский кризис

Накануне Арьев опубликовал видеозапись, на которой Чаус мало того, что называет Зеленского своим похитителем и, что немаловажно, организатором пыток (действующего судьи!), но ещё и обещает назвать поимённо участников и организаторов похищения, среди которых – представители ближнего круга действующего президента Украины и, предположительно, шеф его администрации. Люди Зеленского намеревались использовать Чауса в качестве свидетеля против Порошенко, но Чаус, по его же словам, наотрез отказывался лжесвидетельствовать, и тогда его стали пытать. Пытки, по словам судьи, продолжались 4 месяца – если Зеленский и впрямь санкционировал пытки судьи, наплевав на его неприкосновенный статус, последствия для шестого президента Украины могут быть крайне неприятными. Примечательно, что депутат Арьев анонсировал дальнейшие разоблачения – мол, то, что рассказал Чаус в видеозаписи, это только начало. «Зеленскому приготовиться!» – из уст Арьева прозвучало угрожающе.

Но одно дело – заговоривший Чаус. А что, если заговорят и представители спецслужб – СБУ и ГБР, – участвовавшие в четырёхмесячных пытках судьи? Знающие люди отмечают, что Чаус, решив всё-таки заговорить, наверняка обрёл чью-то весомую поддержку, и это не Пётр Порошенко, бери выше. Возможно, Чаусу посоветовали «разговориться» представители посольства США, крайне недовольные в последнее время Зеленским. Если так, то и представителям спецслужб дадут шанс сказать своё веское слово – скажем, в обмен на их неподсудность. Ходит слух, что давление посольства США на Зеленского может быть вызвано его тайными планами отправить Порошенко за решётку. И былые кураторы решили Порошенко прикрыть, шантажируя Зеленского показаниями Чауса.