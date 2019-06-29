Депутат Рады в прямом эфире опозорил Климкина: "Цэ ганьба!"

Главу украинского МИД Павла Климкина в пух и прах разнесли в прямом эфире телеканала NewsOne за его внешний вид и результаты проделанной работы на посту главы внешнеполитического ведомства Незалежной.

Публично опозорил министра депутат Верховной рады Николай Скорик.

"Цэ ганьба!" - так он расценил Климкина. - Это вообще позор украинской дипломатии".

Публичная "порка" дипломата началась в связи с обсуждением вопроса об арестованных после провокации в Керченском проливе украинских моряках. Скорика поддержали и другие гости в студии политической шоу-программы, отмечавшие важность внешнего вида для дипломата.

"Для дипломата, я считаю, это важно, это элита, скажем так, государственной службы, дипломаты всегда были элитой государственной службы, во все времена", - цитирует Скорика "360".

Между тем президент России Владимир Путин четко обозначил позицию по украинским морякам - тем самым, кого на этой неделе не пожелал спасать Климкин, за что получил отповедь от Зеленского. Президент России, как пишет портал Ура.ру, отметил, проблема с моряками будет решена спокойно и в рабочем режиме.

Стоит напомнить, российские власти неоднократно пытались наладить отношения с Украиной. В том числе крымские представители приглашали для примирительной встречи и Павла Климкина, о чем писали "Невские новости". Председатель комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель полагал, что министр изменит свое отношение к Крыму, если увидит счастливую жизнь здесь своими глазами. Климкин не приехал, а Киев уже сегодня продолжает "трясти" от внутренних противоречий. Депутат Верховной рады Анатолий Могилев сегодня и вовсе заявил, что Украина теряет государственность.

"Сейчас много активистов, которые творят беспредел по всей стране", - цитирует его "Вечерняя Москва".