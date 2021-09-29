|
Депутат Рады устроил пакость президенту Венгрии
29 сентября 2021, 17:35 • 286 • Политика
Присутствовавшего на "Крымской платформе" политика упрекнули за отсутствие велосипеда
Украинские политики не могут простить властям Венгрии контракт с "Газпромом", лишающий Киев части транзитных доходов. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, прославившийся своим скандальным поведением на сессиях ПАСЕ, не придумал ничего лучше, как попробовать испортить репутацию президента Венгрии Яноша Адера.
В своем телеграм-канале он опубликовал видео, на котором видно, как по узким мощеным улочкам пробирается кортеж из шести автомобилей и трех мотоциклов.
"Помните сказку о европейских политиках, ездящих на велосипедах? Специально снял кортеж Президента Венгрии",
– подписал публикацию Гончаренко.
Где и когда была сделана съемка, не понятно, но, судя по комментариям подписчиков, сначала нардеп перепутал и написал, что это кортеж министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Видимо, именно в его огород Гончаренко и хотел бросить камень, поскольку ранее Сийярто резко осадил Киев за попытку вмешаться в вопросы энергобезопасности Венгрии.
Вряд ли эта мелкая пакость Гончаренко как-то отразится на судьбе и карьере Яноша Адера, который не занимает заметного места в международной политике – хотя на саммит "Крымской платформы" в Киев приезжал именно он. А вот в украино-венгерские отношения этот эпизод добавит дегтя. Как ранее указал эксперт в эфире украинского телевидения, Киев сам испортил дружбу с Будапештом, устроив гонения на венгерский язык, за что теперь и будет расплачиваться деньгами.
О том, как власти Незалежной превратили страну в мазохиста, получающего удовольствие от использования в чужих интересах, ранее высказался Юрий Атаманюк.
Подпишитесь на нас
286
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 сентября 2021, 03:35
|
25 сентября 2021, 19:10
|
26 сентября 2021, 04:20
|
24 сентября 2021, 02:50
|
24 сентября 2021, 09:15
|
23 сентября 2021, 05:45
|
24 сентября 2021, 04:40