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Депутат Рады устроил пакость президенту Венгрии

29 сентября 2021, 17:35  •  286 • Политика
Янош Адер. Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Присутствовавшего на "Крымской платформе" политика упрекнули за отсутствие велосипеда
Украинские политики не могут простить властям Венгрии контракт с "Газпромом", лишающий Киев части транзитных доходов. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, прославившийся своим скандальным поведением на сессиях ПАСЕ, не придумал ничего лучше, как попробовать испортить репутацию президента Венгрии Яноша Адера.
В своем телеграм-канале он опубликовал видео, на котором видно, как по узким мощеным улочкам пробирается кортеж из шести автомобилей и трех мотоциклов.
"Помните сказку о европейских политиках, ездящих на велосипедах? Специально снял кортеж Президента Венгрии",
– подписал публикацию Гончаренко.
Где и когда была сделана съемка, не понятно, но, судя по комментариям подписчиков, сначала нардеп перепутал и написал, что это кортеж министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Видимо, именно в его огород Гончаренко и хотел бросить камень, поскольку ранее Сийярто резко осадил Киев за попытку вмешаться в вопросы энергобезопасности Венгрии.
Вряд ли эта мелкая пакость Гончаренко как-то отразится на судьбе и карьере Яноша Адера, который не занимает заметного места в международной политике – хотя на саммит "Крымской платформы" в Киев приезжал именно он. А вот в украино-венгерские отношения этот эпизод добавит дегтя. Как ранее указал эксперт в эфире украинского телевидения, Киев сам испортил дружбу с Будапештом, устроив гонения на венгерский язык, за что теперь и будет расплачиваться деньгами.
О том, как власти Незалежной превратили страну в мазохиста, получающего удовольствие от использования в чужих интересах, ранее высказался Юрий Атаманюк.

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